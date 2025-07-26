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Savunma sanayisinin vitrini IDEF 2025'in kapıları halka açıldı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), yoğun diplomatik ve sektörel görüşmelere sahne olan dört günlük takvimin ardından, son iki gününde halka açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 13:34, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 13:35
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Savunma sanayisinin vitrini IDEF 2025'in kapıları halka açıldı

IDEF 2025, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. İstanbul'daki fuar, savunma sanayisine ilgi duyan vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

Fuarda, Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinin yanı sıra çok sayıda yabancı firma da yer alıyor. Ziyaretçiler, zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına, roket sistemlerinden elektronik harp çözümlerine kadar birçok platformu yakından inceleme imkanı buluyor.

Fuara gelenler, aynı zamanda etkinlik alanında düzenlenen tanıtım gösterilerini, simülasyonları ve interaktif sunumları da deneyimleyebiliyor. Özellikle gençler ve öğrenciler, mühendislik tabanlı çözümleri yerinde görme fırsatından memnun.

Ziyaretçiler AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, Türk savunma sanayisi ürünleri ve teknolojilerini yerinde görmekten memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade etti.

-"IDEF, ülkemiz için gurur verici bir yer"

Saat 06.00'da fuarı ziyaret etmek için yola çıktığını belirten bir ziyaretçi, "Milli teknoloji hamlesinin vermiş olduğu tohumlarla çok güzel savunma sanayisi projeleri var hepsini keşfettik. Roketsan'ın balistik füzeleri özellikle dikkatimi çekti. Yapılan savunma sanayi kara araçları dikkatimi çekti. Aselsan ve Baykar'ı ziyaret edeceğim. Son teknolojik sistemleri görüp, deneyimleyip, notlarımı alarak öyle ayrılacağım." dedi.

Fuara katılmak için Erzurum'dan gelen bir diğer ziyaretçi ise tüm gördüklerinin çok gurur verici olduğunu söyledi.

"TUSAŞ, Havelsan gibi büyük firmalarımızı yakından takip ediyoruz. Ben havacılık tutkunuyum. AKINCI, HÜRJET, Baykar'ın İHA'ları ve TUSAŞ'ın ANKA 3', ASELSAN'ın radar teknolojileri, Roketsan'ın TAYFUN BLOK 4 füzesi çok ilgimi çekti." diye konuştu.

Savunma sanayisinde zırhlı araçlarla ilgili bir sektörde çalıştığını belirten Sakarya'dan gelen bir katılımcı ise yapılan araçların neler olduğunu yakından görebilmek için fuarı ziyaret ettiğini belirtti. Katılımcı, "Savunma sanayimizi kendimizin güçlendirmemiz lazım. Dışa bağımlı olmamamız gerekiyor. Daha önce İsrail'den alınan İHA'lar ile yaşananlar ortada. Kendimizi güçlendirmeliyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

İstanbul'dan gelen bir başka katılımcı da "Türk savunma sanayisinin ne kadar geliştiğini IDEF'te daha net olarak görebiliyoruz. Tüm dünyada, Avrupa ve Amerika'da silah üzerine yatırımlar yapılıyor. Ben de silah üzerine yatırımlar yapılmasını destekliyorum. Çünkü artık savaşlar teknolojiyle ilerliyor. Artık silahlar da tek tuşla veya İHA'lar gibi teknolojilerle çalışıyor. Gerçekten çok başarılı bir fuar olmuş, herkesin gelmesini ve görmesini tavsiye ediyorum. Gelip yerinde gördüğünüzde aklınızın almayacağı kadar güzel ve büyük projeler gerçekleştirildiğini görüyorsunuz." görüşleriyle duyduğu gururu ifade etti. "Ülkemiz için gurur verici bir yer IDEF. Hepimiz çok gururluyuz." diye konuştu.

AA muhabirine açıklamaları sırasında çok duygulandığını ifade eden bir katılımcı ise "IDEF, rüya gibi bir yer. Savunma sanayisinde çağ atladığımızı düşünüyorum. Özellikle KIZILELMA jeti çok ilgimi çekti. Sayın Selçuk Bayraktar'dan Allah binlerce kez razı olsun diyorum." yorumunda bulundu.

Yetkililer, fuarın halka açık bölümlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve ziyaretçilerin rahat şekilde fuarı gezebilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

IDEF 2025, savunma sanayii ürünlerine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, genç nesillerin ilgisinin çekilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla iki gün boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

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