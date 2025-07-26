İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!

İzmir'in önemli incir üretim merkezlerinden Tire'de, 2025 incir sezonu için işçi ücretleri açıklandı. Tire Ziraat Odası tarafından yapılan duyuruya göre, sezon boyunca yatılı olarak çalışan ve "bekçi" olarak adlandırılan incir işçileri, 33 günlük çalışma karşılığında 90 bin TL maaş alacak. Bu ücret, bölgedeki işçilik maliyetlerinde önemli bir artış anlamına geliyor ve özellikle sezonluk işçiler için dikkat çekici bir rakam olarak öne çıkıyor.

2025 Yılı İncir İşçi Ücretleri

Günlük çırpıcı ve toplayıcı işçi ücretleri: Dayıbaşı ve nakliye dahil olmak üzere net 1.700 TL

Dayıbaşı ve nakliye dahil olmak üzere net Bekçi işçiler: 33 günlük sezonluk çalışma karşılığında 90.000 TL

Tire Ziraat Odası Başkanı'nın Açıklamaları

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, sıcak havaların incir ağaçlarını olumsuz etkilediğini belirtti. "Bu yıl mevsimsel şartlar zorlu. Ancak suyu olan üreticilerimiz sulama yaparak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor" diyen İbişoğlu, işçi ücretlerine dair şu ifadeleri kullandı: "İşçi ücretlerimiz de belli oldu. Burada 'bekçi' diye tabir ettiğimiz yatılı kalan işçiler 33 günlük çalışma karşılığında 90 bin TL alacak. Asgari ücretle kıyaslandığında yüksek gibi görünse de, bu mesai mefhumu olmayan, ağır, zor ve ciddi tecrübe gerektiren bir iş. Umarım güzel bir incir sezonu geçiririz. Şimdiden tüm üreticilerimize bereketli ve verimli bir dönem diliyorum."