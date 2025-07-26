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İki grubun bıçaklı kavgasında hastane çalışanı öldü

Mersin'in Mut ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hastanede çalışan Esat Veli Şencan (35), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 13:54, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 14:45
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İki grubun bıçaklı kavgasında hastane çalışanı öldü

Olay, gece saatlerinde, Mut ilçesi Deveci Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, Mut Devlet Hastanesi'nde kayıt görevlisi olarak çalışan Esat Veli Şencan bıçaklandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların, görev yaptığı hastaneye kaldırdığı Esat Veli Şencan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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