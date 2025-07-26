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MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi

T.C. Sağlık Bakanlığı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere; 'aile hekimine yönlendirme' uygulamasını devreye aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 14:30, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 14:41
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MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi

25 Temmuz 2025 tarihinde hayata geçirilen uygulama ile kişiler, MHRS üzerinden randevu talebi bırakma işlemi öncesinde "aile hekimine yönlendirme" ekranıyla karşılaşacak. Tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen kişiler öncelikle aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak.

AİLE HEKİMİ DEĞERLENDİRMESİ SONRASI KOLAY RANDEVU

Aile hekimleri muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

ETKİN, ERİŞİLEBİLİR VE VERİMLİ SAĞLIK HİZMETİ

Uygulama ile vatandaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.

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