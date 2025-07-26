MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi

25 Temmuz 2025 tarihinde hayata geçirilen uygulama ile kişiler, MHRS üzerinden randevu talebi bırakma işlemi öncesinde "aile hekimine yönlendirme" ekranıyla karşılaşacak. Tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen kişiler öncelikle aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak.



AİLE HEKİMİ DEĞERLENDİRMESİ SONRASI KOLAY RANDEVU



Aile hekimleri muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.



ETKİN, ERİŞİLEBİLİR VE VERİMLİ SAĞLIK HİZMETİ



Uygulama ile vatandaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.

