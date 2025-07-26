Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye başkanı defnedildi

Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye başkanı defnedildi

Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın (53) cenazesi toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 14:42, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 15:33
Yazdır
Trafik kazasında hayatını kaybeden belediye başkanı defnedildi

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Sarıaslan'ın naaşı, belediye binası önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıaslan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Musa Sarıaslan'ı 2000'li yıllardan beri tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yenifakılı'ya her gelişimizde ya da Ankara'ya geldiğinde mutlaka hemşehrilerinin sorunlarını bize iletir, takipçisi olurdu. Belediye başkanlığı döneminde de sorunların çözümü için büyük gayret gösterdi. Kıymetli bir dava ve yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten işini çok iyi takip eden bir kardeşimizdi. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya gayret ettik ama takdiri ilahi böyleymiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise Sarıaslan'ın Yenifakılı sevdasına bizzat şahitlik ettiğini ifade ederek, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Buradaki törenin ardından Sarıaslan'ın cenazesi, ilçedeki Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Sarıaslan'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Yenifakılı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Sarıaslan'ın ailesi ve yakınları, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

- Kaza

Musa Sarıaslan yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı dün, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Sarıaslan hayatını kaybetmişti.

Araçta bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Metin Dağ ile Ahmet Suveren yaralanmıştı.

Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber