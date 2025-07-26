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Beton mikserinin altında kalan motosikletteki kadın öldü

Gaziantep'te beton mikserinin altında kalan motosikletteki kadın hayatını kaybederken sürücü oğlu ise yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 15:09, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 15:10
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Beton mikserinin altında kalan motosikletteki kadın öldü

Kaza, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde Araban Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim S. idaresindeki 27 AYM 713 plakalı motosiklet, kavşaktan döndüğü esnada yolun sağında park halinde bulunan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ancak bu sırada dengesini kaybeden sürücü ve arkasındaki annesi Zeynep S. yola savruldu. Yere düşen kadın, hemen arkalarından gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AUV 958 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletten düşerek mikserin altında kalan Zeynep S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı oğlu ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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