Uzmanlar Uyardı: Karpuz ve Kavunda Gizli Tehlike!

Yaz aylarında sıkça tüketilen karpuz ve kavun, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenip muhafaza edilmediğinde sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir ve gıda zehirlenmesine yol açabilir. Özellikle sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen bu meyveler, uygun koşullarda saklanmadığında ve yeterince temizlenmediğinde sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sosyal medyada da zaman zaman gündeme gelen kavun ve karpuz kaynaklı zehirlenmeler, yalnızca bu meyvelerle sınırlı değildir; hijyen kurallarına uyulmadığında tüm sebze ve meyvelerde benzer riskler ortaya çıkabilir. Besin kaynaklı enfeksiyonlarda en sık karşılaşılan etkenler arasında salmonella, shigella ve kampilobakter gibi bakteriler yer alırken, rotavirüs ve norovirüs gibi viral, amipli dizanteri gibi paraziter enfeksiyonlar da görülebilmektedir.

Gıda Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ellerin yıkanması: Gıdaları yemeden önce mutlaka ellerin yıkanması gerekmektedir.

Gıdaları yemeden önce mutlaka ellerin yıkanması gerekmektedir. Sirkeli suda bekletme: Gıdanın temizliği için sirkeli suda 15-20 dakika bekletmek önemlidir.

Gıdanın temizliği için sirkeli suda bekletmek önemlidir. Bıçak temizliği: Meyve kesiminde kullanılan bıçaklar, daha önce et veya tavuk ürünleriyle temas etmişse uygun bir deterjanla temizlenip iyice durulanmalıdır.

Meyve kesiminde kullanılan bıçaklar, daha önce et veya tavuk ürünleriyle temas etmişse uygun bir deterjanla temizlenip iyice durulanmalıdır. Meyve ve sebzelerin yıkanması: Özellikle dışkı veya bakterilerle temas etmiş olabilecek meyve ve sebzeler iyice yıkanmalıdır.

Besin Zehirlenmesinin Belirtileri

Karpuz ve kavun gibi meyveler uygun koşullarda saklanmadığında veya önceden kesilmiş ve serin ortamda muhafaza edilmemişse, tüketilmemesi gerekir. Gıda zehirlenmesi durumunda, meyve tüketildikten 12-24 saat sonra yüksek ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Sağlıklı Tüketim İçin Öneriler

Meyve ve sebzeleri uygun koşullarda saklayın.

Dilimledikten sonra uzun süre bekletmeden tüketin.

Hijyen kurallarına dikkat ederek gıda zehirlenmesinin önüne geçebilirsiniz.



