Samsun'da baraj gölüne giren 2 genç boğuldu

Dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucu, iki gencin cesetleri sudan çıkarıldı.

Olay yerine AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaman ile Gençtürk'ün bir süre sonra suda gözden kaybolması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

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