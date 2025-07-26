Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

Samsun'da toplu taşıma ücretleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla güncellendi. Yeni tarifeye göre otobüs, tramvay ve dolmuş hatlarında tam ücretler 4 ile 5 TL arasında arttı. Şoför esnafı zammı olumlu karşılarken, vatandaşlar artan maliyetlerden şikayet etti. UKOME tarafından alınan kararlar neticesinde Samsun'da toplu ulaşım araçlarının fiyat tarifesi yeniden belirlendi. Yeni tarifeye göre, otobüslerde tam bilet 19,5 TL'den 23,5 TL'ye, öğrenci bileti ise 12,5 TL'den 15 TL'ye çıktı.

Tramvay ve Dolmuş Ücretlerinde Artış

Tramvayda (1-12 durak) tam ücret 15 TL'den 18 TL'ye , öğrenci ücreti 10,5 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

, öğrenci ücreti yükseldi. Tramvayda (1-42 durak) tam ücret 22 TL'den 26,5 TL'ye , öğrenci ise 13,5 TL'den 16,5 TL'ye çıktı.

, öğrenci ise çıktı. Ring hatlarında tam ücret 14 TL'den 17 TL'ye , öğrenci ücreti 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi.

, öğrenci ücreti yükseldi. Kampüs içi tramvay ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı ( Tam 3 TL, öğrenci 1,5 TL ).

). 1-2-3-4 Nolu taksi dolmuşlarda tam ücret 24 TL'den 28 TL'ye, öğrenci ücreti ise 18 TL'den 22 TL'ye çıkarıldı.

Aktarma ve Taksi Ücretlerinde Düzenleme

Tramvay ve otobüs arasında 1 saat içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak.

olacak. 1 saati aşan aktarmalarda ise 6,5 TL ücret alınacak.

Ticari taksilerde açılış ücreti 90 TL'den 100 TL'ye, kilometre başı ücret ise 23 TL'den 27 TL'ye çıkarıldı.

Şoför Esnafı ve Vatandaşların Görüşleri

İl yöneticilerinin UKOME kararlarını imzalamasından sonra yürürlüğe girecek tarifeden şoför esnafı memnun. Şoförler, eski tarifeye göre akaryakıt ve sanayi masraflarını çıkartmakta zorlandıklarını belirtirken, yeni tarife ile birlikte gelirlerinin artmasını sevinçle karşıladıklarını ifade etti. Vatandaşlar ise ulaşım maliyetlerinin artmasında şoför esnafının suçunun olmamasına rağmen yapılan zammın kendilerini zor durumda bırakacağını belirtti.



