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Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 2. gününde sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 11:41, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 11:36
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Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 2. gününde sürüyor

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 342 personelle müdahale ediliyor.

Yangına müdahale çalışmalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Gaziantep, Konya ve çevre illerden arazözler ile iş makineleri de destek veriyor.

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