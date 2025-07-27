Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı

Karabük'teki orman yangınında 93 saat geride kaldı. Ekiplerin hem havada hem karadan müdahaleleri aralıksız sürüyor.

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 19'a, mahalle sayısı ise 57'ye yükselirken tahliye edilenlerin sayısı bin 839 oldu.

Ayrıca yangınla birlikte tahliye edilen köylerdeki bin 717'si büyükbaş, 232'si küçükbaş olmak üzere bin 949 hayvan güvenli bölgede koruma altına alındı.