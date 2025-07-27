Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan bu yana 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınların meydana geldiğini belirterek, "33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 07:21, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 08:32
Yazdır
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı

Bakan Tunç, Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nde Karabük Valisi Mustafa Yavuz'dan bilgi aldıktan sonra beraberinde AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Cumayanı köyü mevkisinde gazetecilere açıklama yapan Tunç, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınının 4 gündür devam ettiğini belirtti.

Bulundukları noktada yangının biraz hafiflediğini gördüklerini ifade eden Tunç, "Sayın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı da bugün Karabük'teydi. Burada açıklamalarda bulundu yangınla ilgili. Ülkemiz genelinde bir günde 76 yangının çıktığını söyledi. Şu anda da Bursa başta olmak üzere 5 ayrı şehrimizde, Karabük de bunlardan biri." diye konuştu.

Tunç, yangınların söndürülmesiyle ilgili büyük çaba olduğunu vurgulayarak, Karabük'te de Vali Yavuz ve AFAD koordinesinde bütün yangın söndürme ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu, yangının yerleşim yerlerine ulaşmamasıyla ilgili çaba gösterildiğini kaydetti.

Karabük'te 18 köyün tahliye edildiğini aktaran Tunç, "Şu anda bu noktada herhangi bir risk olmadığını yetkili arkadaşlarımız ifade ettiler." dedi.

- "Yangının yerleşim yerlerine ulaşmamasıyla ilgili geniş tedbir alınıyor"

Tunç, orman yangınlarının yaz mevsimi başladığından bu yana ülke için önemli problem olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle orman teşkilatımızın büyük mücadelesi var, uyarıları var vatandaşlarımıza. Özellikle orman alanlarına girilmesi kısıtlandı. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Anız yakmak, bunların hepsi yasak. Bu yasak fiillere dikkat etmesi lazım vatandaşlarımızın. Özellikle yangının çıkmaması için çaba göstermek lazım. Yangın çıktıktan sonra rüzgarın da etkisiyle söndürme noktasında çok güçlükler çekiliyor.

Bu kapsamda 26 Haziran'dan bu yana geldiğimiz süreçte 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınlar meydana geldi. 33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Gerek dikkatsizlik ve özensizlik gerek kasten gerekse farklı sebeplerle yangın çıkmasına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlemler yapılıyor."

Vatandaşların uyarılara dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da açıklamalar yaparak bu uyarıları tekrar ettiğini ifade etti.

Tunç, orman teşkilatının yangınların söndürülmesi için büyük gayret gösterdiğinin altını çizerek, "Valimiz, milletvekillerimiz burada, vatandaşlarımızın yanındayız. Yerleşim yerlerine ulaşmamasıyla ilgili de geniş tedbir alınıyor. Bursa ile ilgili haberler aldık. İnşallah büyümeden bu yangınlar cana bir şey olmadan söndürülür. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber