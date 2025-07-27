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Bakanlık ruhsat için devreye giriyor! Belediyeden alamayan Bakanlığa başvuracak

Yeni yönetmelik taslağına göre, belediye ruhsat vermezse, bakanlık devreye girecek. İki ay içinde ruhsat alamayanlar, Çevre Bakanlığı'na başvuracak. Belediye 15 gün içinde neden ruhsat verilmediğini bildirecek. Görüş bildirilmezse resen ruhsat verilebilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 07:58, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 08:02
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Bakanlık ruhsat için devreye giriyor! Belediyeden alamayan Bakanlığa başvuracak

Yerel yönetimler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği arasındaki iş yeri açma ruhsatı verme yetkisi konusundaki karışıklık gideriliyor. Yeni yönetmelik taslağı ile bakanlığın hangi durumlarda iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı verileceği netleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan bir taslak hazırladı. Taslak ile Bakanlığın İmar Kanunu'nda yer alan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetkisini hangi durumlarda kullanacağına açıklık getiriliyor. Taslağa göre, kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ya da yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak işletmecilerce başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi veya başvuruya olumsuz cevap verilmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girecek. İşletmeci tarafından ruhsat talebinde bulunulması durumunda il müdürlüğü yetkili idarenin dosyaya ilişkin görüşünü isteyecek. Yetkili idare, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmama gerekçesini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşünü en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirecek. Süresinde görüş verilmemesi durumunda olumlu görüş verilmiş sayılacak. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlükleri tarafından resen ruhsat verilecek.

HALI YIKAMA İŞ YERLERİ

Taslakta halı, elbise ve çamaşır yıkama yerlerine ilişkin de yeni düzenleme yapılıyor. Buna göre, halı yıkama yerleri 250 metrekareden az olamayacak. Sipariş alma, iletişim ve kayıt takibine uygun bilişim (bilgisayar, tablet vb.) sistemi bulunacak. Toz dolabı, çırpmalı toz alma makinesi, döner fırçalı ve yüksek vakumlu sanayi süpürgesi zorunlu olacak. Kazan tipi santrifüj, rulo tipi santrifüj ve halıdan su uzaklaştırma sistemi (vakum vb.) bulunacak. Toz, is, duman ve güneşten korunaklı açık alan halı askı sistemi ve kapalı alan ısı yalıtımlı kurutma odasına yer verilecek. En az 2 ton kapasiteli su deposu ve en az 1 metreküp kapasiteli atık su çökeltme havuzu bulunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetiminde dijitalleşme ve denetimle aidat yükünü azaltacaklarını açıkladı.

Kızılcahamam'daki düzenlenen 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi'nin açılışında konuşan Kurum, tesis yönetiminin 30 yıl önce sadece alışveriş merkezleri ve plazalarda yapıldığını, bugün ise şehirlerin dört bir yanına yayıldığını vurguladı. İnsanların hayat kalitesini artıran bu sektörün kurumsal ve yasal zemine kavuşması için Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulduğunu belirten Kurum, yeni yasama yılında hayata geçecek düzenlemeyle de 941 bin yapı ve 20 milyon vatandaşın hayat kalitesinin daha da yükseleceğini söyledi.

Kurum "Site yönetimi hizmeti veren şirketleri sınıflandıracağız. Herkes 'ben yönetim şirketiyim' diyemeyecek, yetkilendireceğiz. Tüm sektörü 7/24 esasıyla takip edecek denetim sistemimizi kuracağız. Yönetimleri yılda en az bir defa denetleyeceğiz. Sadece site yönetimleriyle değil vatandaşımızın da doğrudan bizimle temas kurabileceği bir sistemi oluşturarak sitede oturan vatandaşlarımızın bir şikayeti varsa bizden denetim talep edebilecekler. Biz de hemen harekete geçeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, site yönetimi hizmeti veren şirketleri yüksek aidatlarla ilgili de uyardı:

Vatandaşımız siteden bir ev satın almış, taksitle ödüyor. Eve girince karşısına çıkan aidat miktarı, evinin taksitinden yüksek çıkıyor. Bu olmaz, bu hakka uymaz, hukuka uymaz. Bu uygulamaları gözden geçirelim. Türkiye genelinde aidatları mümkün olduğunca düşürerek, vatandaşımızın sırtından yükü alalım, insanımıza destek olalım.

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