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Yargıtay Karar Verdi: 'Hıyar' Sözü Hakaret mi Değil mi?

Komşusuna 'hıyar' diyen sanığa yerel mahkeme ceza verdi. Ancak Yargıtay, bu sözün hakaret olmadığını belirterek kararı bozdu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 08:25, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 08:25
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Yargıtay Karar Verdi: 'Hıyar' Sözü Hakaret mi Değil mi?

Olay, bir site sakini kadının komşusunun köpeğini belediyeye şikayet etmesiyle başladı. Belediyeden gelen zabıta memurları sanığın evinde inceleme yaparken, sanık komşusuna "Beni şikayet eden sen misin?" diye sordu ve "Evet benim" yanıtını aldı. Bunun üzerine sanık, "Hadi oradan hıyar!" sözünü sarf etti. Bu söz nedeniyle sanık hakkında hakaret suçundan dava açıldı.

Yerel Mahkeme Kararı

Yerel mahkeme, tanık beyanlarına dayanarak sanığın hakaret suçunu işlediğine kanaat getirdi ve sanığa 3 bin 480 TL adli para cezası verdi. Ayrıca mahkeme, sanığın eylemini aleni sayarak cezayı artırdı.

Yargıtay'ın Değerlendirmesi

Sanığın mahkumiyet kararına itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne taşındı. Daire, kararında şu değerlendirmeye yer verdi:

  • "Sanığın, katılana hitaben söylediği kabul olunan 'Hadi oradan hıyar' şeklindeki söz, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğindedir."
  • "Dolayısıyla hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır."

Bu gerekçeyle, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı oy çokluğuyla bozuldu.

Karşı Oy Görüşü

Yargıtay kararında dikkat çeken bir de karşı oy yer aldı. Karşı oy kullanan üye, "hıyar" kelimesinin tahkir edici olduğu ve nezaket sınırlarını aştığını belirtti. Üye, söz konusu ifadenin kişilik haklarını zedeleyici boyutta olduğunu vurgulayarak mahkumiyet kararının yerinde olduğu görüşünü savundu.

Halit TURAN

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