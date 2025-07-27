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Gümrükte 'Labubu' alarmı! 132 oyuncağa el konuldu

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Sabiha Gökçen ve Habur'da milyonluk kaçakçılık operasyonu düzenledi. Labubu bebekler ve telefonlara el kondu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 09:21, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 09:23
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Gümrükte 'Labubu' alarmı! 132 oyuncağa el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki önemli operasyon gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan operasyonda, 'Labubu' bebeklerine el konuldu.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi çalışmaları sonucunda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu takibe alındı. Yolcunun 'gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapmaya çalışması üzerine yapılan detaylı aramada, valizlerinde toplam 132 adet peluş oyuncak bulundu.

'Labubu' Bebeklerine El Konuldu

Oyuncakların son dönemde sosyal medyada gündem olan 'Labubu' adıyla bilinen dijital bir karakterden esinlenerek üretildiği ve piyasaya bu şekilde sürüldüğü tespit edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa değeri yaklaşık 659 bin TL olan bu ürünlerin satışa uygunluğu halen incelenirken, oyuncaklara el konuldu.

Habur Gümrük Kapısı'nda Kaçak Telefon Operasyonu

  • Bir tır, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra Habur Gümrük Kapısı'na yönlendirildi.
  • Gümrük Muhafaza ekiplerince aracın takibe alınmasının ardından yapılan detaylı aramada, transit beyanla bildirilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı ortaya çıktı.
  • Söz konusu ürünlerin beyan dışı olarak yurtiçinde bırakılmak istendiği belirlendi.
  • Piyasa değeri yaklaşık 122 milyon 170 bin TL olarak hesaplanan kaçak eşyaya el konuldu.
  • Adli süreç, İstanbul Anadolu ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde yürütülüyor.


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