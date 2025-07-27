Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Tiffany markasına ait bir çocuk giyim ürününün kullanıma ilişkin güvensizlik tespit etti. Bu kapsamda, ilgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürünlerin Tespiti ve Alınan Önlemler