Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Ticaret Bakanlığı'nın son denetimlerinde Tiffany markasına ait bir çocuk giyim ürünü güvensiz bulundu. Ürün piyasadan toplatılırken, ailelerin bu ürünü kullanmamaları istendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 10:46, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 10:47
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Tiffany markasına ait bir çocuk giyim ürününün kullanıma ilişkin güvensizlik tespit etti. Bu kapsamda, ilgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Güvensiz Ürünlerin Tespiti ve Alınan Önlemler
- Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünler belirleniyor.
- Güvensizliği tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.
- Tiffany markasına ait çocuk giyim ürünü için yasaklama ve toplatma kararı alındı.