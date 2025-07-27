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Başkomiser, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser için Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde tören gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 10:57, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 11:03
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Başkomiser, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri-Sarız kara yolundaki kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü başkomiser Aysun Çağla Namdar'ın cenazesi Sivas'a getirildi.

Namdar için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Özgeçmişi okunan bir çocuk annesi Namdar'ın cenazesi, dua edilmesinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya uğurlandı.

Törene, Namdar'ın ailesi, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları katıldı.

Kayseri-Sarız kara yolu Kıskaçlı mevkisinde, dün, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen başkomiser Aysun Çağla Namdar ile polis memuru Fatih Baykal yaralanmıştı.

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