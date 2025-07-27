Köy Konserleriyle Sanat Ateşi: Ceylan Öğretmenin Yolculuğu

Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama
Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Köy Konserleriyle Sanat Ateşi: Ceylan Öğretmenin Yolculuğu

Müzik öğretmeni Ceylan Mira Balcı, Anadolu Opera Derneği ile köy köy gezip opera ve türkü konserleri düzenliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 11:24, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 11:14
Yazdır
Köy Konserleriyle Sanat Ateşi: Ceylan Öğretmenin Yolculuğu

Müzik öğretmeni ve şan eğitmeni soprano Ceylan Mira Balcı, Anadolu'nun dört bir yanını gezerek çocuklara, gençlere ve bölge halkına opera ile türkü kültürünü tanıtmaya çalışıyor. Gaziantep Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi'nde görev yapan, 3 üniversite mezunu olan Balcı, geçen yıl topluma faydalı projeler üretmek amacıyla Anadolu Opera Derneği'ni kurdu. Dernek kapsamında başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle, "Anadolu'da Köy Konserleri" adı altında köy köy dolaşıp opera ile başlayıp türkülerle devam eden konserler düzenliyor.

Balcı'nın projesi hem bölge halkı hem de yöneticiler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Ceylan Mira Balcı, konserlere ara verip tatil için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, köyleri gezerek çocuklara ve gençlere ilham olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Müzik ve şarkı söylemenin çocukluk hayali olduğunu ifade eden Balcı, insan sesinin doğru kullanımı üzerine yazdığı "Ses" isimli bir kitabının da bulunduğunu söyledi.

Projelerin Amacı ve Hedefleri

Balcı, insanlara, çocuklara ve topluma katkı sunmayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

  • Gaziantep'in köylerinden başladım ve civar köyleri dolaşıyorum.
  • Amacım ve hedefim tüm Türkiye'yi gezmek.
  • Bu işin kolay olmadığını, sponsor ve desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.
  • Çocuklara, gençlere sanatı tanıtmak; ev hanımlarına, tarım işçilerine ilham vermek istiyorum.
  • Onları hayata dair motive edebileceğim konserler vermek istiyorum.

Sanatını Yaşatma ve Yayma Arzusu

Balcı, sanatını yaşatma, devam ettirme ve opera sanatını tabandan başlayarak tüm yurda yayma arzusunda olduğunu dile getirdi. Şarkı söylemenin yaşam biçimi olduğunu belirten Balcı, Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermenin en büyük hayali olduğunu söyledi. Türkülerimizi ve sanatımızı dünyaya duyurma niyetinde olduğunu, opera sanatıyla birleştirip özümüzü tüm dünyaya tanıtmak istediğini ifade etti.

Bodrum'da Unutulmaz Performans

Ceylan Mira Balcı, izleyiciler için Bodrum Antik Tiyatro önünde, Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde opera tekniğiyle "Ah bir ataş ver", "Çökertme" ve "Memleketim" gibi şarkıları seslendirdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber