Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı

Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama
Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Ana sayfaHaberler Yaşam

Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı

İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığını belirterek, sigara izmariti, ateşle bahçe temizliği, anız yakılması, kaynak makineleriyle yapılan işlemler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 11:32, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 12:22
Yazdır

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Kontrol Merkezi'nde AA muhabirine konuşan Derince, kentte sorumlu oldukları alanlarda 2024 yılında 78, bu senenin temmuz ayına kadar da 38 yangın çıktığını belirterek, riskli günlerin devam ettiğini söyledi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 51 ilk müdahale ekibi, 28 arazöz ve 374 yangın işçisinin görev yaptığını, ayrıca 10 bin yangın gönüllüsünün gerektiğinde yangınlara müdahale için hazır olduğunu kaydeden Derince, "İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde konuşlu bir helikopter var ancak Türkiye'deki yangın organizasyonu dinamik bir süreç, statik değil. Yangının durumuna göre çevre illerden talep halinde hava araçlarımız geliyor. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir'den yangının durumuna, seyrine göre hava araçlarımız geliyor." diye konuştu.

Yangın çıkmasını engellemek için alınan önleyici tedbirleri aktaran Derince, "Yangın sezonundan önce hedef kitlelerimizi uyardık. Okullara, köylere, çobanlara gittik. Yangın çıkmaması için neler yapmaları gerektiğini anlattık. 23 Haziran'dan itibaren valilik kanalıyla ormanlara giriş çıkışı yasakladık." dedi.

Derince, piknik yapılmaması, ateş yakılmaması ve çöp atılmaması konusunda halkı bilgilendirdiklerini, çeşitli iletişim kanallarıyla uyarıların sürdüğünü dile getirdi.

Yangın riski yüksek bölgelerdeki teknolojik gözetleme sistemlerine değinen Derince, "İstanbul Bölge Müdürlüğü özelinde bizim 36 tane kameramız var. Ayrıca her gün meteorolojik erken uyarı sistemi ile veri alıyoruz. 19 yangın gözetleme kulemiz var. Bu kulelerden 5 tanesi insansız, kameralarla gözetleniyor. 7/24 ormanlarımızı gözetliyoruz. İhtiyaç halinde İHA'ların da gözetleme faaliyetlerine katılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derince, yangına müdahale sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Yangınlarda en önemli şey, erken görmek ve erken müdahale etmektir. Türkiye genelinde yangını görme süremiz 2 dakika, müdahale süremiz 11 dakika. Yangını görür görmez hemen yangın hareket merkezindeki arkadaşlarımız bu yangınlara en yakın ekipleri hareket ettiriyorlar. Ekipler oraya teknik elemanla beraber gidiyorlar. Yangının ilerleme istikametini engellemeye çalışıyorlar. Eğer yangının boyutu büyüyecek gibiyse, büyüme temayülündeyse giden ekiplerle beraber çevreden takviye ekiplerle destekliyoruz. Yangını böylece söndürmeye çalışıyoruz."

Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan eliyle çıktığını vurgulayan Derince, "Yangını söndürmekle övünmek yerine, 'bu sene ülkemizde hiç yangın çıkmadı' demekle övünmeyi tercih ediyoruz. Yangınlarımızın yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunlar çok basit hatalar. Sigara izmaritinin camdan atılması, bahçe temizliğinin ateşle yapılması, anız yakılması, kaynak makineleriyle yapılan işlemler..." şeklinde konuştu.

- Yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırması

Yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarından da bahseden Derince, "Orman yangını söndürüldükten sonra daha dumanlar tüterken teknik ekibimiz sahaya gidiyor. Hangi türlerle, hangi teknikle ağaçlandırma yapılacağına karar veriyoruz. En geç şubat sonu-mart ortasında sahayı dikilmiş şekilde terk ediyoruz." dedi.

Derince, ağaçlandırma sonrası süreci şöyle anlattı:

"Şunu bütün vatandaşlarımızın hassaten bilmesini istirham ediyoruz. Biz ormanlarda yangın sonrası bir metrekare yeri boş bırakmıyoruz, ağaçlandırıyoruz, koruyoruz. Ağaçlandırdıktan sonra 5 sene boyunca adeta bir çocuğa bakım hassasiyetinde bu fidanlarımıza bakıyoruz ve kendi istikbalini kazanıncaya kadar bu ağaçları sürekli kontrol ediyoruz."

İstanbul Orman Bölge Müdürü Derince, vatandaşlara yangın riskine karşı ormanlık alanlarda piknik yapılmaması veya sadece kontrollü orman parklarının kullanılması uyarısında bulundu.

Aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda temizlik amaçlı ateş yakmanın büyük risk oluşturduğunu belirten Derince, özellikle yaz aylarında bu tür davranışlardan uzak durulması halinde "yeşil vatanın korunabileceğini" ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber