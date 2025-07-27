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Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu yılın ilk 6 ayında kentte 80,8 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat, 20,1 milyon radyoloji görüntüleme, 1,8 milyon doz aşı ile 82 bin otizm taraması yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 13:17, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 13:23
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Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun takdirleriyle İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak göreve atanmasının üzerinden tam 1 yıl geçtiğini belirtti.

İstanbul'da Sağlık Hizmetlerinde Son Durum

Bu dönemde Memişoğlu'nun vizyoner liderliği ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün sahaya yansıyan güçlü destekleriyle koruyucu sağlık hizmetlerinden hastane yatırımlarına, saha denetimlerinden sağlık teknolojilerine kadar birçok yenilik kentte hayata geçirildi. Güner, "İstanbul'un dört bir yanında, daha erişilebilir, kapsayıcı ve güçlü sağlık hizmetleri için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

2024-2025 Döneminde Gerçekleştirilen Sağlık Hizmetleri

  • 80,8 milyon muayene
  • 1,2 milyon ameliyat
  • 20,1 milyon radyoloji görüntüleme
  • 1,8 milyon doz aşı
  • 82 bin otizm taraması
  • 106 bin meme kanseri taraması
  • 228 bin serviks kanseri taraması
  • 175 bin kolorektal kanser taraması
  • 522 kişiye erken evrede kanser tanısı

Güner, son 1 yılda kentte yapılan sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin yer aldığı görüntüyü de paylaşımında sundu.


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