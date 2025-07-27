'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek'in yer aldığı görüntüler kamuoyunda geniş yer edindi.. Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Daştanbek'in para sayma görüntülerini içeren video kısa sürede gündem oldu.

Görüntülerin "rüşvet" olduğu iddia edilmesinin ardından yetkili birimler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Daştanbek'in rüşvet aldığı iddiasına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu..

- Savcılık rüşvet görüntülerine soruşturma başlattı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır.

- Diyanet de müfettiş görevlendirmişti

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir personeline ait olduğu iddia edilen video görüntüleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında bir görevliye ait olduğu öne sürülen video görüntüsüne ilişkin olarak Başkanlık tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, görevlendirilen müfettişler tarafından konunun titizlikle incelendiği vurgulandı.