Temizlik için kanalizasyon hattına giren iki işçi gazdan zehirlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde pis su hattında temizlik yapan iki görevli, gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayda hidrojen sülfür tespit edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 15:34, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 15:36
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, facianın eşiğinden dönüldü. Geriş Mahallesi'ndeki Yeni Sema Kent Sitesi'nde meydana gelen olayda, pis su hattında temizlik çalışması yapan 2 site görevlisi Serdar T. ve Fehmi K., kanalizasyon içerisine girdikleri sırada gazdan etkilendi. Olayın ardından hızlı bir şekilde müdahale edilerek daha büyük bir felaketin önüne geçildi.
Olayın Gelişimi
- Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
- Gazdan etkilenen iki işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gaz Ölçümü ve Sonuçlar
- Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olay yerine gelen Muğla AFAD ekipleri, 3 personel ile ölçüm yaptı.
- Yapılan ölçümlerde 0,2 ppm H2S (Hidrojen Sülfür) gazı tespit edildi.
Sağlık Durumları ve Soruşturma
- Gazdan zehirlenen iki personelin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.