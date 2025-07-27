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Razgatlıoğlu, Macaristan'da ikinci yarışını da kazandı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan ayağında Toprak Razgatlıoğlu, hem superpole hem ana yarışı kazanarak kariyerinin 72. birinciliğine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 16:16, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 16:18
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Razgatlıoğlu, Macaristan'da ikinci yarışını da kazandı

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ikinci yarışında birinci oldu. Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi. Şampiyona tarihinin 1000. mücadelesi olan superpole yarışını kazanan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk cepten kalktığı ana yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hafta Sonu Yarış Sonuçları

  • Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonundaki 3 yarışı da kazandı.
  • Peş peşe 9'uncu, bu sezon 15'inci, kariyerinin 72. birinciliğini elde etti.
  • Nicolo Bulega (Aruba Ducati) 2'nci oldu.
  • Sam Lowes (ELF Marc VDS) 3. sırada yer aldı.
  • Bahattin Sofuoğlu (Yamaha Motoxracing), superpole yarışında 14'üncü, ikinci yarışta ise 13. sırayı aldı.

Pilotlar Klasmanı ve Puan Durumu

Puanını 407'ye çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 26'ya yükseltti.

Gelecek Yarış

Superbike'ta sezonun 9. ayağı, 6-7 Eylül tarihlerinde Fransa'da yapılacak.


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