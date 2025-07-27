Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın-yayın organlarında yer alan "Buca Orman Yangın Eğitim Merkezinin kapatıldığı" iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi. Ayrıca, "Antalya Belek Orman Yangın Üssü'nün otel yapımına açıldığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Resmi Açıklamalar ve Merkezlerin Durumu

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılında Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulmuş, 2015 yılında ise adı "Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UOEM)" olarak değiştirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetlerini daha modern ve uluslararası normlara uygun şekilde sürdürmek amacıyla Antalya'da yer alan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezini faaliyete geçirmiştir.

Buca'da faaliyet gösteren merkez, 4 yıl süren eğitim faaliyetlerinin ardından yapılan verimlilik ve altyapı değerlendirmeleri sonucunda kapatılmıştır.

İzmir'deki yerleşke, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün talebi üzerine üniversiteye devredilmiştir.

talebi üzerine üniversiteye devredilmiştir. Eğitim faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, aksine eğitim altyapısı güçlendirilmiştir.

Belek Orman Yangın Üssü olarak bahsedilen alan, Kültür ve Turizm Bakanlığının imar planlarında korunmuş olup yapılaşmaya veya otel planlamasına konu edilmemiştir.

Bu alan planlarda "yangın üssü" olarak tanımlanmakta ve işlevini korumaktadır.

İlgili Arazinin Tahsis Süreci

Açıklamada, ilgili arazinin tahsis sürecinin şeffaf olduğu vurgulanmıştır. Alanın 1990 yılında kamping için Serik Belediyesine tahsis edildiği, ancak belediyenin izinsiz yapılaşma ve üçüncü kişilere kiralama gibi uygulamaları nedeniyle 2013 yılında bu tahsisin iptal edildiği belirtilmiştir. 2022 yılında kamping alanının kıyı cephesi küçültülmüş, kamu yararına hizmet eden halk plajı alanı ise 500 metreye çıkarılarak genişletilmiştir.

Yangın üssü olarak tanımlanan alan, OGM'nin İlk Müdahale Ekip Merkezi olarak faaliyetine devam etmektedir.

Halkı yanıltma saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerin ısrarlı şekilde paylaşılması, Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi uyarınca suç teşkil etmektedir.

uyarınca suç teşkil etmektedir. Vatandaşların yalnızca resmi makamların açıklamalarına itibar etmesi önem taşımaktadır.



