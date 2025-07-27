İbrahim Tatlıses'in kızı dur ihtarına uymadı! Aracını polisin üzerine sürdü

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da kendisine "dur" ihtarı yapan polisin üzerine aracını sürdü.

Polis, Çıtak'ı havaya iki el ateş ederek durdurdu ve gözaltına aldı. Olay, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Dilan Çıtak, kullandığı kamyonetle emniyet şeridinden ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Polis ekipleri, ihbar üzerine Çıtak'ı durdurmak istedi ancak Çıtak, polisin uyarısına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis, havaya ateş ederek aracı durdurdu.

Dilan Çıtak Polisin Üzerine Araba Sürdü!..



İbrahim Tatlısesin kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da kendisine "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine araba sürdü. Polis, havaya ateş açarak Çıtakı durdurdu.



Olay, bugün öğleden sonra Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağında. pic.twitter.com/rk9iP0r9KK Bodrum Kent Tv (@BodrumKentTv) July 27, 2025

Olayın Gelişimi

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Dilan Çıtak, bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile bindi.

Daha sonra tekrar kendi kamyonetine binerek kendisini araca kilitledi.

Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına hakaret etti.

Gözaltı Süreci

Dilan Çıtak, polisler tarafından hakkında işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.