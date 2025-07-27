İbrahim Tatlıses'in kızı dur ihtarına uymadı! Aracını polisin üzerine sürdü
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayarak büyük bir paniğe yol açtı. Polis Çıtak'ı havaya iki el ateş ederek durdurdu, gözaltına aldı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da kendisine "dur" ihtarı yapan polisin üzerine aracını sürdü.
Polis, Çıtak'ı havaya iki el ateş ederek durdurdu ve gözaltına aldı. Olay, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Dilan Çıtak, kullandığı kamyonetle emniyet şeridinden ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Polis ekipleri, ihbar üzerine Çıtak'ı durdurmak istedi ancak Çıtak, polisin uyarısına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis, havaya ateş ederek aracı durdurdu.
Dilan Çıtak Polisin Üzerine Araba Sürdü!..Bodrum Kent Tv (@BodrumKentTv) July 27, 2025
İbrahim Tatlısesin kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da kendisine "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine araba sürdü. Polis, havaya ateş açarak Çıtakı durdurdu.
Olay, bugün öğleden sonra Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağında. pic.twitter.com/rk9iP0r9KK
Olayın Gelişimi
- Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
- Dilan Çıtak, bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile bindi.
- Daha sonra tekrar kendi kamyonetine binerek kendisini araca kilitledi.
- Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına hakaret etti.
Gözaltı Süreci
Dilan Çıtak, polisler tarafından hakkında işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.