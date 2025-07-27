Bursa'da 1765, Karabük'te 1839 vatandaşa tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve yapılan müdahaleler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bursa ve Karabük'te devam eden yangınlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Yerlikaya, bölgelerdeki mücadeleye dair detaylı bilgiler verdi.

Bursa'daki Orman Yangınına Müdahale

1777 kahraman personel

688 araç

6 uçak

4 helikopter

Toplam 10 hava aracı

Bursa'daki yangında, 1777 personel ve 688 araç ile birlikte toplam 10 hava aracı görev aldı. Yangın nedeniyle 1765 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Yerlikaya, "Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa'daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Karabük'te ormanlarımız için, canlarımız için, vatan toprağımız için yangınlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.



🔻1.386 kahraman personel

🔻389 araç

🔻3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz.



Karabük'te meydana gelen. pic.twitter.com/8M2mMfs60x Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 27, 2025

Karabük'teki Orman Yangınına Müdahale

1386 kahraman personel

389 araç

3 uçak

16 helikopter

Toplam 19 hava aracı

Karabük'te ise 1386 personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracıyla yangınlara müdahale edildi. Bu bölgede de 1839 vatandaş güvenli yerlere tahliye edildi. Yerlikaya, "Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dua ve Temenniler

Bakan Yerlikaya, paylaşımlarında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verdi ve Allah'tan, her türlü afetten Türkiye'yi, insanlığı ve tüm canlıları korumasını diledi.



