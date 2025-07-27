Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk kayboldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Mustafa Y. bir süre sonra gözden kayboldu.

Olay, Samandöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı ve kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Olayın Detayları

Mustafa Y. , serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Kısa süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Kayıp çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgede, kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Yetkililer, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.



