Hastane çalışanını öldürümesine ilişkin soruşturmada 2 kardeş tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda, hastane çalışanı Esat Veli Şencan (35) hayatını kaybetti.

Olay, Deveci Mahallesi'nde meydana geldi ve kısa sürede büyüyerek ciddi bir kavgaya dönüştü. Yaşanan bu üzücü olayın ardından polis ekipleri hızlıca harekete geçti ve soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Esat Veli Şencan , Mut Devlet Hastanesi'nde kayıt görevlisi olarak çalışıyordu ve kavgada bıçaklandı.

, Mut Devlet Hastanesi'nde kayıt görevlisi olarak çalışıyordu ve kavgada bıçaklandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Şencan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Sonuçlar

Polis ekipleri olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

gözaltına aldı. Esat Veli Şencan 'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.V.G. ve M.G. kardeşler tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



