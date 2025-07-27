Hastane çalışanını öldürümesine ilişkin soruşturmada 2 kardeş tutuklandı
Mersin Mut'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hastane çalışanı Esat Veli Şencan hayatını kaybetti. İki kardeş tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 19:13, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 19:13
Mersin'in Mut ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda, hastane çalışanı Esat Veli Şencan (35) hayatını kaybetti.
Olay, Deveci Mahallesi'nde meydana geldi ve kısa sürede büyüyerek ciddi bir kavgaya dönüştü. Yaşanan bu üzücü olayın ardından polis ekipleri hızlıca harekete geçti ve soruşturma başlattı.
Olayın Gelişimi
- İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
- Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
- Esat Veli Şencan, Mut Devlet Hastanesi'nde kayıt görevlisi olarak çalışıyordu ve kavgada bıçaklandı.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Ambulansla hastaneye kaldırılan Şencan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma ve Sonuçlar
- Polis ekipleri olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Esat Veli Şencan'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.
- Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
- Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.V.G. ve M.G. kardeşler tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.