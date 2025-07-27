Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Krakow'da bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakada deplasman tribünü biletleri 15 avro olarak belirlendi. Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan biletleri yarın ve salı günü Tüpraş Stadı'nda bulunan sporcu girişinden satın alabilecekler.

Bilet Satın Alma Şartları

Bilet almak isteyen taraftarların ödemelerini nakit ve avro olarak yapması gerekmektedir.

olarak yapması gerekmektedir. Taraftarların yanlarında vize, pasaport ya da oturum kartlarını getirmeleri zorunludur.



