Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Türkiye'de 22-27 Temmuz tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarında 7 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bu süreçte 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı ve 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak için vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Orman Yangınlarının Detayları
- Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesi: 22 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, tarla temizliği amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. M.Ç. ve N.O. hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesi: 22 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, A.B. isimli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalışırken ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği tespit edildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.
- Karabük-Ovacık Kışla Köyü: 23 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da söndürülen yangının çıktığı bölgede bulunan B.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesi: 25 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, bir işletmede temizlik amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Yangın bölgesinde bulunan N.A., H.S. ve M.S. gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları
"22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarma tarafından 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı; 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."