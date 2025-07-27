Bakan Tunç: Ormanlarımızı korumak kutsal sorumluluğumuz!

'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç: Ormanlarımızı korumak kutsal sorumluluğumuz!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarına karşı devletin kararlılıkla mücadele ettiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 20:12, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 20:14
Yazdır
Bakan Tunç: Ormanlarımızı korumak kutsal sorumluluğumuz!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarına karşı devletin tüm birimlerinin kararlılıkla mücadele ettiğini ve hava ile kara unsurlarının koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yaptığını belirtti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil vatanı korumanın sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı taşınan kutsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Orman yangınlarına karşı verilen bu mücadelede, milletin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en büyük güç olduğunu ifade etti. Ayrıca, yanan her bir ağacın yerine binlercesinin dikileceğini ve ormanların yeniden yeşertileceğini belirtti.

Bakan Tunç'un Açıklamaları

  • "Orman yangınlarına karşı devletimizin tüm birimleri kararlılıkla mücadele etmekte, hava ve kara unsurlarımız koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yapmaktadır."
  • "Aziz milletimizin sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bu süreçteki en büyük gücümüzdür."
  • "Yangınları kontrol altına almak, ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele eden tüm görevlilerimize, orman kahramanlarımıza minnettarız."
  • "Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber