Bakan Tunç: Ormanlarımızı korumak kutsal sorumluluğumuz!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarına karşı devletin tüm birimlerinin kararlılıkla mücadele ettiğini ve hava ile kara unsurlarının koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yaptığını belirtti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil vatanı korumanın sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı taşınan kutsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Orman yangınlarına karşı verilen bu mücadelede, milletin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en büyük güç olduğunu ifade etti. Ayrıca, yanan her bir ağacın yerine binlercesinin dikileceğini ve ormanların yeniden yeşertileceğini belirtti.

Bakan Tunç'un Açıklamaları

"Orman yangınlarına karşı devletimizin tüm birimleri kararlılıkla mücadele etmekte, hava ve kara unsurlarımız koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yapmaktadır."

"Aziz milletimizin sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bu süreçteki en büyük gücümüzdür."

"Yangınları kontrol altına almak, ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele eden tüm görevlilerimize, orman kahramanlarımıza minnettarız."

"Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz."



