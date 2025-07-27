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Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale eden su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 22:53, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 22:53
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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Bolu'dan gönüllü olarak gelen su tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yangın, 24 saati aşkın süredir devam ediyor ve bölgedeki ekipler ile gönüllüler, alevlerle mücadeleye aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, fırtınanın etkisiyle Ağlaşan köyünü tehdit etmeye başladı. Bu nedenle bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Yangına müdahale için yola çıkan su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma sürüklendi. Kazım Bayrak isimli gönüllü, tankerle birlikte müdahale bölgesine ilerlerken kaza meydana geldi. Engebeli arazide ilerleyen tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Yerine Müdahale

  • İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
  • Kazım Bayrak'ın Bolu'dan hiçbir ücret talep etmeden, tamamen gönüllü olarak yangınla mücadeleye katıldığı öğrenildi.
  • 3 kişinin vefat haberi, ailelerini ve bölgede görev yapan ekipleri yasa boğdu.
  • Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
  • Bursa Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada hayatını kaybeden gönüllülerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının Son Durumu

Gürsu ve Kestel ilçelerini içine alan ormanlık alandaki yangın, halen kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fırtına nedeniyle alevlerin yayılması ekiplerin işini zorlaştırıyor. Bölgedeki ekipler ve gönüllüler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.


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