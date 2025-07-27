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Cevdet Yılmaz'dan İsrail'e tepki: Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, uluslararası kurumları harekete geçmeye davet etti.

Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 20:35, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 20:37
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Cevdet Yılmaz'dan İsrail'e tepki: Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemesine ilişkin, "Uluslararası kurumlar ve tüm sorumlu devletler Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalı ve yaşanan insani trajediyi sonlandırmalıdır. İnsani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde sağlanmalıdır\" dedi.

İsrail'in Politikalarına Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukları ve kadınları açlığa mahkum eden Netanyahu yönetimi, yardımları engelleyerek soykırım, etnik temizlik ve işgal politikalarını acımasızca sürdürüyor. Uluslararası hukuku, insani tüm değerleri ayaklar altına alan bu yaklaşım sözün bittiği yerdir. Böyle bir vahşetin yaşanabildiği bir dünyada hiç kimse geleceğe umutla bakamaz. Bu tabloya rağmen İsrail'e destek veren tüm aktörler, tarihin karanlık sayfalarında yer alacak, bu insanlık suçunun ortağı olacaklardır" dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Ayrıca uluslararası kurumlara ve devletlere çağrıda bulunan Yılmaz, \"Uluslararası kurumlar ve tüm sorumlu devletler Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalı ve yaşanan insani trajediyi sonlandırmalıdır. İsrail yönetiminin son derece kısa süreli ve göstermelik adımları kamuoyu baskısını hafifletmeye ve katliamlarını sürdürmeye yönelik göz boyamadan ibarettir. İnsani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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