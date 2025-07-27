Yangına neden olan operatör hakkında adli işlem başlatıldı

Çanakkale 'de meydana gelen arazi yangınına neden olduğu iddia edilen balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net