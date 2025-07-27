Yangına neden olan operatör hakkında adli işlem başlatıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saman balyası makinesinden çıkan kıvılcımlar arazi yangınına yol açtı. Operatör hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 21:09, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 21:10
Çanakkale'de meydana gelen arazi yangınına neden olduğu iddia edilen balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
Olay, Ezine ilçesine bağlı Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkisinde gerçekleşti. 26 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının Çıkış Nedeni
- Yangının, saman balyası makinesinin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirildi.
Adli İşlem Başlatılması
- Yangına neden olduğu tespit edilen operatör hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.