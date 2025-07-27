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Bakan Kurum: 6 ilde orman yangınları nedeniyle 68 konut yıkıldı

Bakan Murat Kurum, orman yangınlarının ardından 6 ilde toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Hızlı müdahale başlatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 21:13, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 21:15
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Bakan Kurum: 6 ilde orman yangınları nedeniyle 68 konut yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya illerinde toplamda 68'i konut olmak üzere 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Hasar tespit ekipleri, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hızlıca harekete geçileceğini belirtti.

Hasar Tespit Çalışmaları

Bakan Kurum, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının detaylarını paylaştı. Özellikle Bursa'da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde incelemeler başlatıldı.

  • Bursa: Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 depo ağır hasarlı olarak tespit edildi.
  • Karabük: 59 bağımsız birim ağır hasarlı veya yıkık.
  • Sakarya: 12 bağımsız birim ağır hasarlı veya yıkık.
  • Bilecik: 16 bağımsız birim ağır hasarlı veya yıkık.
  • Uşak: 9 bağımsız birim ağır hasarlı veya yıkık.
  • Antalya: 3 bağımsız birim ağır hasarlı veya yıkık.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

"Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız." ifadesini kullanan Bakan Kurum, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.


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