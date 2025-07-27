Özel: Türkiye kolay ölümler ülkesi haline geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatani görevini yaparken yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve şehit olan 2 asker ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özel, yaşanan acı olayların ardından yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için adil süreçlerin işletilmesini istedi.

Özgür Özel'in Açıklamaları

Özel'in paylaşımı şu şekilde:"Irak'ın kuzeyindeki bir mağarada 12 kahraman askerimizi metan gazı nedeniyle şehit verdik." Milletimizin yüreğini yakan bu olayın üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen hala tahkikat sonuçlarına ilişkin tatmin edici bir açıklama yapılmadı.

Milletimizin yüreğini yakan bu olayın üzerinden geçmesine rağmen hala tahkikat sonuçlarına ilişkin tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Bu olayın acısı tazeyken, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitimde olan 2 evladımız güneş çarpması sonucu aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit oldu.

eğitimde olan güneş çarpması sonucu aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit oldu. Mağara hadisesindeki tedbirsizliği de, 2 askerimizin güneş altında aşırı sıcakta bekletilmesi ve müdahalenin gecikmesi sonucu şehit olmasını da içimize sindiremiyoruz.

İktidarın kötü yönetimi sonucunda Türkiye ne yazık ki kolay ölümler ülkesi haline gelmiştir. Ancak hepimizin göz bebeği TSK'nın bu hale düşürülmesi kabul edilemez.

"Görevini İhmal Eden Kim Varsa Ortaya Çıkarılmalı"

Gerekli tedbirleri almayan, görevini ihmal eden kim varsa, sorumlulukları şeffaflıkla ortaya çıkarılmalı , bir daha bu acı olayların yaşanmaması için adil süreçlerle gereken yapılmalıdır.

, bir daha bu acı olayların yaşanmaması için adil süreçlerle gereken yapılmalıdır. Meclis'te kurulacak bir komisyon , yaşanan zaafiyetin ve ihmalin kaynağını tespit edecek etkili bir çalışmayı başlatmalıdır.

, yaşanan zaafiyetin ve ihmalin kaynağını tespit edecek etkili bir çalışmayı başlatmalıdır. İktidarın TSK'ya yönelik siyasi müdahaleleri son bulmalı , askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının neden olduğu sonuçları telafi edecek adımlar hassasiyetle atılmalıdır.

, askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının neden olduğu sonuçları telafi edecek adımlar hassasiyetle atılmalıdır. Milletimizin göz bebeği olan TSK'ya güven zedelenmemeli, kahraman Mehmetçiklerimizi güvende tutacak hangi adım varsa acilen atılmalıdır.



