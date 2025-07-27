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Petrol kuyusunda çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da sondaj sırasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar arasında İstanbul'a sevk edilenler var.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 23:49, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 23:38
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Petrol kuyusunda çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında çıkan yangında yaralanan 7 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Diyarbakır-Batman kara yolunda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketine (TPIC) ait kuyuda meydana geldi. Sondaj sırasında ani gaz gelişi sonucu çıkan yangında ağır yaralanan A.A. (47), tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın Detayları

  • Yangın, sondaj faaliyeti sırasında ani gaz gelişi nedeniyle çıktı.
  • A.A. (47), yangında ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
  • Yaralılardan 2'si, kentteki hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi.
  • 4 yaralı, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yangında yaralananlardan bazıları taburcu olurken, durumu ağır olanlar ileri tedavi için İstanbul'a gönderildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.


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