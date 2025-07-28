Beyoğlu'nda kaza: Dolmuş köprüden düşürdü!
İstanbul Tarlabaşı Bulvarı'nda akşam saatlerinde yaşanan kazada dolmuş park halindeki otobüse çarptı, bir kişi köprüden düştü. 5 kişi yaralandı. 5 yaralıdan 2'sinin durumu ağır.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 07:03, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 07:06
İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir dolmuşun park halindeki otobüse çarpması sonucu ciddi bir olay yaşandı. Kazanın ardından savrulan dolmuşun çarptığı bir kişi köprüden düştü ve toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak bildirildi. Olay, akşam saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı'nda gerçekleşti ve çevrede büyük paniğe yol açtı.
Kaza Nasıl Meydana Geldi?
- Unkapanı istikametinde seyir halinde olan dolmuş, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan otobüse çarptı.
- Kaldırımda yürüyen bir kişi, savrulan dolmuşun çarpmasıyla birlikte köprüden düştü.
Olay Yerine Müdahale
- Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
- 2'si ağır olmak üzere 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla İlgili Soruşturma
Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.