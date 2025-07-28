Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin Humus kentinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki deprem, Hatay'a yakınlığıyla Türkiye'de de endişe yarattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 07:06, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 07:07
Suriye'nin Humus kentinde bugün saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olarak belirlendi. Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi.
Depremin Detayları
- Depremin merkez üssü: Suriye'nin Humus kenti
- Büyüklük: 4,1
- Saat: 05.31
- Derinlik: 5,96 kilometre
- Hatay'ın Yayladağı ilçesine uzaklık: 192 kilometre
Bölgedeki Durum
Sarsıntının, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 192 kilometre uzaklıkta ve 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Depremle ilgili gelişmeler ve olası artçı sarsıntılar için yetkililer tarafından takip sürdürülmektedir.