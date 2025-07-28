Oyuncak poşetinden cephanelik çıktı!

İstanbul'da silah kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlar kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı.

Jandarma, Eyüpsultan ilçesinde yaklaşık bir aydır takip ettiği iki ayrı silah kaçakçısı gruba eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler, sokakta yürüdükleri sırada jandarma ekipleri tarafından aniden durduruldu. Bu operasyon sırasında, şüphelilerden birinin elindeki oyuncak poşetinde tabanca olduğu tespit edildi.

Yapılan aramada, poşetin içindeki karton kutuda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

50 ruhsatsız silah

50 şarjör

79 mermi

Gözaltı ve Tutuklama

Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.



