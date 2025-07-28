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Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı

6 Şubat 2023'teki yıkıcı depremlerde Google'ın erken uyarı sistemi neden devreye girmedi? Şirketten çarpıcı itiraf geldi. Google Kahramanmaraş depremlerinde 10 milyon kişiye uyarı gönderemediğini kabul etti.

Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 07:26, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 07:29
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Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı

Google, 2023 yılında Türkiye'de meydana gelen ölümcül deprem sırasında deprem erken uyarı sisteminin insanları doğru bir şekilde uyarmada başarısız olduğunu kabul etti.

Depremin merkez üssüne 98 mil mesafedeki 10 milyon kişiye Google'ın en yüksek seviyeli uyarısı gönderilebilirdi ve bu uyarı, güvenli bir yer bulmak için 35 saniyeye kadar süre tanıyordu.

Ancak, ilk 7.8 büyüklüğündeki deprem için yalnızca 469 "Harekete Geçin" uyarısı gönderildi. Ayrıca, yarım milyon kişiye ise "hafif sarsıntı" için tasarlanmış ve kullanıcıları aynı şekilde uyarmayan daha düşük seviyeli bir uyarı iletildi.

Google'ın Deprem Uyarı Sisteminin İşleyişi

  • Sistem, Türkiye'deki telefonların yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Android cihazlarda çalışıyor.
  • Google'ın erken uyarı sistemi, depremlerin olduğu gün faaliyetteydi fakat depremlerin şiddetini hafife aldı.
  • Teknoloji devi daha önce sistemin "iyi çalıştığını" belirtmişti.

Depremin Etkileri ve Sonuçlar

  • 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen iki büyük depremde 55 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
  • 100 binden fazla kişi yaralandı.
  • Pek çok kişi, sarsıntı başladığında etraflarında çöken binalarda uyuyordu.

Google'ın Açıklamaları ve Gelecek Adımlar

Google sözcüsü, "Her depremden öğrendiklerimize dayanarak sistemi geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.


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