Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı yapıldı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 07:49, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 07:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bazı bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Uyarılar
- Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
- Toz Taşınımı Uyarısı: Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelerimizde Hava Durumu
Marmara
- BALIKESİR: 42°C, az bulutlu ve açık
- EDİRNE: 39°C, az bulutlu ve açık
- İSTANBUL: 36°C, az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ: 38°C, az bulutlu ve açık
Ege
- A.KARAHİSAR: 40°C, az bulutlu ve açık
- DENİZLİ: 43°C, az bulutlu ve açık
- İZMİR: 39°C, az bulutlu ve açık
- MANİSA: 43°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
- ADANA: 36°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA: 33°C, az bulutlu ve açık
- HATAY: 33°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
- ISPARTA: 39°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu
- ANKARA: 40°C, az bulutlu ve açık
- ÇANKIRI: 42°C, az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR: 41°C, az bulutlu ve açık
- KONYA: 40°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
- BOLU: 36°C, az bulutlu ve açık
- DÜZCE: 38°C, az bulutlu ve açık
- SİNOP: 35°C, az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK: 29°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
- AMASYA: 44°C, az bulutlu ve açık
- ARTVİN: 36°C, parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN: 32°C, az bulutlu ve açık
- TRABZON: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
- ERZURUM: 33°C, parçalı ve az bulutlu
- KARS: 34°C, parçalı ve az bulutlu
- MALATYA: 42°C, parçalı ve az bulutlu
- VAN: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
- DİYARBAKIR: 45°C, az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 40°C, az bulutlu ve açık
- MARDİN: 41°C, az bulutlu ve açık
- SİİRT: 43°C, az bulutlu ve açık