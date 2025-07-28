Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bazı bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Toz Taşınımı Uyarısı: Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara

BALIKESİR: 42°C, az bulutlu ve açık

42°C, az bulutlu ve açık EDİRNE: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık İSTANBUL: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık KIRKLARELİ: 38°C, az bulutlu ve açık

Ege

A.KARAHİSAR: 40°C, az bulutlu ve açık

40°C, az bulutlu ve açık DENİZLİ: 43°C, az bulutlu ve açık

43°C, az bulutlu ve açık İZMİR: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık MANİSA: 43°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

ADANA: 36°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

36°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık HATAY: 33°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

33°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu ISPARTA: 39°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

ANKARA: 40°C, az bulutlu ve açık

40°C, az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 42°C, az bulutlu ve açık

42°C, az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 41°C, az bulutlu ve açık

41°C, az bulutlu ve açık KONYA: 40°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

BOLU: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık DÜZCE: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık SİNOP: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 29°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

AMASYA: 44°C, az bulutlu ve açık

44°C, az bulutlu ve açık ARTVİN: 36°C, parçalı ve az bulutlu

36°C, parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 32°C, az bulutlu ve açık

32°C, az bulutlu ve açık TRABZON: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

ERZURUM: 33°C, parçalı ve az bulutlu

33°C, parçalı ve az bulutlu KARS: 34°C, parçalı ve az bulutlu

34°C, parçalı ve az bulutlu MALATYA: 42°C, parçalı ve az bulutlu

42°C, parçalı ve az bulutlu VAN: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu