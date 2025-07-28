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Türkiye hızla su fakiri ülke olma yolunda ilerliyor

TBMM'de düzenlenen oturumda, uzmanlar Türkiye'nin hızla su fakiri ülke olma yolunda ilerlediğini vurguladı. 2030'da büyük riskler bekleniyor. Uzmanlar, sulak alanların yüzde 80'inin kaybolduğunu ve su kıtlığının kapıda olduğunu açıkladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 07:53, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 07:58
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Türkiye hızla su fakiri ülke olma yolunda ilerliyor

Meclis, iklim değişikliğinin sonuçlarını detaylı bir şekilde ele aldı. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu tarafından düzenlenen "iklim değişikliği ve tarımsal gelecek, riskler, fırsatlar ve politikalar" konulu oturumda, alanında uzman isimler görüşlerini paylaştı.

Prof. Dr. İskender Gülle, sanayileşmeyle birlikte gezegendeki sulak alanların (göl, nehir, su havzası) %80'inin kaybedildiğini belirtti. Ayrıca, yüzyılın sonuna kadar aşırı su tüketimi ve iklimsel dengesizlikler nedeniyle sulak alanların yalnızca %10'unun geriye kalabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin Su Kaynakları ve Nüfus Artışı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Türkiye'nin nüfusunun şu anda 85 milyon olduğunu ve 2030 yılında 93 milyona ulaşacağını belirtti. Emiralioğlu, su kaynaklarının mevcut şekilde kullanılmaya devam edilmesi halinde, önümüzdeki beş-altı yıl içinde Türkiye'nin su stresi altındaki ülkeler kategorisinden su fakiri ülkeler kategorisine geçme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Öne Çıkan Riskler ve Beklentiler

  • Nüfusta beklenen %10'luk artış
  • Su kaynaklarında öngörülen %20'lik azalış
  • Sulak alanların yüzyıl sonunda yalnızca %10'unun kalma ihtimali
  • Türkiye'nin su fakiri ülke olma riski

Uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin ve tarımsal politikaların önemine dikkat çekti.


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