CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki parti heyeti, dün Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, terör örgütünün silah bıraktığı yeni sürece ilişkin TBMM'de kurulması planlanan komisyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 24 Saat Gazetesi'nde yer alan habere göre Özel, komisyona CHP'nin katılımına yönelik soruya ; Komisyona CHP'nin katılımı ve komisyonun yapısı ile ilgili detaylar da paylaşıldı.

Komisyona Katılım Şartları

Komisyon fikrinin sahibi partiyiz , komisyona sıcak bakışımız var.

, komisyona sıcak bakışımız var. Grubu bulunan siyasi partiler eşit sayıda temsil edilmeli ve kararsal çoğunluk sağlanmalı.

Nitelikli çoğunluk olmazsa "evet" demeyeceğiz.

Olumlu Bilgiler Geldi

Özgür Özel, kendilerine ulaşan bilgilerin olumlu yönde olduğunu belirterek, "Bize gelen bilgi, nitelikli çoğunluğun olacağı yönünde. Ancak bunun bize resmen bildirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İsim ve Kavram Hassasiyeti

Komisyonun ismi konusunda hassas olduklarını vurgulayan Özel, "Herkesi tatmin edecek ortak bir isim olmalı. Komisyonun bir adının da 'demokrasi' olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çalışma Takvimi ve Süreç

Komisyonun çalışma takvimiyle ilgili olarak ise ağustos ayında başlaması ya da sürecin kış aylarına sarkmasının mümkün olduğunu belirten Özel, "Bu işin ruhuna aykırı bazı şeyler var. Durumu en iyi özetleyen ifade şu: Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi olmaz" dedi.



