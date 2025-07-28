Karekodla takip edilecek...Uygulama başladı

Kabine 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanıyor
Kabine 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanıyor
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor
Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor
İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması geçersiz sayıldı
İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması geçersiz sayıldı
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Karekodla takip edilecek...Uygulama başladı

Bugünden itibaren market, kasap, restoran ve kafelerde karekod uygulaması zorunlu hale geldi. Tüketiciler, işletmelerin denetim geçmişine kolayca ulaşabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 08:20, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 08:22
Yazdır
Karekodla takip edilecek...Uygulama başladı

Tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan "karekod uygulaması", bugünden itibaren satış ve toplu tüketim işletmelerinde zorunlu olarak kullanılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, gıda işletmelerine yönelik karekod uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl başlatıldı.

Uygulama sayesinde, market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde tüketiciler gıda işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabiliyor.

Uygulama, bugün itibarıyla satış ve toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale geldi. Şu ana kadar bu sistemi isteğe bağlı kullanan gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinin, kendilerine özel oluşturdukları karekodu, tüketicinin görebileceği yerde bulundurması gerekecek.

TÜKETİCİLER UYGULAMAYLA KAREKOD OKUTACAK

Tüketiciler de gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde bulunacak bu karekodu, mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratacak. Böylelikle işletmeye ait kayıt/onay numarası, unvan ve adres bilgileri ile burada yapılan son denetim tarihi görülebilecek.

Uygulamayla, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması, menfaatlerinin korunması ve Bakanlığın gerçekleştirdiği resmi kontrollerin görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

"İŞLETMELER KAREKODU ÜCRETSİZ OLUŞTURABİLECEK"

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitkisel Gıdalar Çalışma Grubu Sorumlusu Çiğdem Kurtar da gıda kontrolleriyle şeffaflık ilkesini benimsediklerini, bu kapsamda resmi kontrol sonuçlarının tüketiciyle paylaşıldığını belirterek, uygulamanın Haziran 2024'te devreye alındığını ve şu ana kadar gönüllülük esaslı kullanıldığını söyledi.

Gıda işletmelerini "üretim", "satış" ve "toplu tüketim" olarak ayırdıklarına işaret eden Kurtar, "Üretim işletmelerinde uygulama gönüllü devam ediyor. Market, kasap gibi satış, restoran, kafe gibi toplu tüketim işletmelerinde uygulama zorunlu olacak. İşletmeciler, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden, karekod oluşturma sekmesinden, sadece vergi ve TC kimlik numaraları ile Bakanlığımızdan almış oldukları işletme kayıt numarasını girerek, karekodlarını hiçbir başvuruya gerek duymadan, ücret ödemeden, bürokratik işlem yerine getirmeden, anında 7 gün 24 saat oluşturabilecek." dedi.

Kurtar, işletmecilerin, oluşturdukları görseli tüketicilerin görebileceği bir yere asmasının yeterli olacağına dikkati çekerek, görselle karşılaşan tüketicilerin, o işletmenin Bakanlığa kayıtlı ve denetlenen bir işletme olduğunu anlayabileceğini bildirdi. Kurtar, tüketicilerin, karekodu okuttuktan sonra işletmeye dair bir uyumsuzluk tespit etmeleri durumunda "Alo 174 Gıda Hattı"na bildirimde bulunabileceğini söyledi.

"UYGULAMAYA GEÇMEYEN İŞLETMELERE PARA CEZASI VERİLECEK"

Şikayet üzerine ya da Bakanlık olarak yapacakları rutin denetimler sonucunda uygulamaya geçmeyen işletmelere para cezası verileceğini dile getiren Kurtar, şunları kaydetti:

"Gıdaların kontrollerinde steril ambalajlara numune alıyor, numuneleri lazer termometre ile kontrol ediyor, ölçümler ve alınan numunelerde DNA düzeyinde denetimler yapıyor, yüksek teknoloji kullanıyoruz. Tüketicilerimizin, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresimizi ve 'Tarım Cebimde' uygulamamızı, yeni yapacağımız bilgilendirme faaliyetleri için takip etmelerini rica ediyoruz. Unutmayınız ki en iyi denetçi tüketicinin kendisi. Hepimiz sonuç itibarıyla tüketiciyiz. Tüketicilerin, gıdaların güvenilir olduğunu hissetmesi, işletmenin denetlendiğini bilmesi ciddi bir memnuniyet oluşturuyor."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber