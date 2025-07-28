Obama'dan Gazze için çağrı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, insani yardımların Gazzelilere ulaşmasına izin verilmesi ve İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulması çağrısında bulundu. Obama, X sosyal medya hesabından, New York Times gazetesinin Gazze'de halkın maruz bırakıldığı açlığı gözler önüne seren iki haberini paylaştı.

Gazze'deki krizin kalıcı bir çözüme ulaşması için İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulmasının şart olduğunun altını çizen Obama, paylaştığı haberlerin, masum insanların önlenebilir açlıktan dolayı hayatını kaybetmesinin önüne geçilmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti. Obama, "Yardımların Gazze'deki insanlara ulaşmasına izin verilmelidir. Sivil ailelerin gıda ve suya erişimini engellemek için hiçbir gerekçe olamaz." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde Artan Açlık ve İnsani Kriz

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı büyük bir insani felaket yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde, başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133 'e yükseldi.

'e yükseldi. İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün bölgeye havadan yardım atmaya başladı.



