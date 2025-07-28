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ChatGPT-5 geliyor

OpenAI, merakla beklenen yeni yapay zeka modeli ChatGPT-5'i Ağustos ayında piyasaya süreceğini resmen duyurdu. OpenAI'ın yeni modeli GPT-5, sadece sohbet değil; kodlama, görsel üretimi ve araştırma gibi tüm işlevleri tek arayüzde sunarak üretkenliği zirveye taşıyor.

Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 10:16, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 10:20
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ChatGPT-5 geliyor

Mevcut ChatGPT kullanıcılarının çoğu halen GPT-4o sürümünü kullanıyor. OpenAI, bu modeli "çoğu görev için yeterli" olarak tanımlıyor. Ancak GPT-5, yalnızca sohbet botu olmanın ötesine geçerek zeka, hız ve çok yönlülük bakımından sınırları zorlamayı hedefliyor. Sam Altman, katıldığı bir podcast'te GPT-5'in cevaplama gücü karşısında kendisini "işe yaramaz" hissettiğini belirtti. 19 Temmuz tarihli bir sosyal medya paylaşımında ise modeli birkaç dakikalık bir yazılım projesinde denediğini ve sonucun onu "şaşırttığını" ifade etti. Tüm bu gelişmeler, yeni modelin beklentileri fazlasıyla yükselttiğini gösteriyor.

Tüm Araçlar Tek Bir Arayüzde Birleşecek

Sızdırılan bilgilere göre GPT-5, farklı araçlar arasında geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Görsel üretimi, kod çevirisi, veri işleme, web tarayıcısıyla araştırma yapma gibi tüm işlevler tek bir platformda toplanacak.

  • Görsel üretimi
  • Kod çevirisi
  • Veri işleme
  • Web tarayıcısıyla araştırma yapma

Böylece GPT-5, yalnızca bir sohbet aracı değil, aynı zamanda çok modlu bir üretkenlik platformu olacak.

Programlama ve Mantıksal Akıl Yürütmede İleri Düzey

Her yeni GPT modeliyle birlikte mantıksal akıl yürütme ve kodlama yetenekleri gelişiyor. GPT-5 de bu geleneği sürdürecek. Daha önce tanıtılan o3, o4-mini ve o3-pro gibi modellerdeki gelişmelerin üzerine inşa edilen GPT-5'in, teknik ve akademik görevlerde daha tutarlı çıktılar üreteceği tahmin ediliyor.

Daha Büyük Hafıza, Daha Uzun Metinlerle Çalışma İmkanı

GPT-5'in en çok beklenen özelliklerinden biri de büyütülmüş bağlam penceresi (context window) olacak. Bu sayede model, tek bir oturumda daha fazla veriyle çalışabilecek. Özellikle uzun metin yazımı, hukuki incelemeler ve çok dosyalı kodlama gibi karmaşık görevlerde kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak.

Biyogüvenlik Alanında Testler Yapılıyor

GPT-5'in OpenAI'ın BioSec Benchmark adlı biyogüvenlik veri havuzunda test edildiği tespit edildi. Bu da yeni modelin sıradan bir sohbet robotu olmanın ötesine geçerek uzmanlık gerektiren alanlarda kullanılabileceğine işaret ediyor.

Çıkış Tarihi ve Beklentiler

Tüm bu bilgiler ışığında, ChatGPT-5'in Ağustos ayında piyasaya sürülmesiyle birlikte hız, mantık yürütme, çoklu ortam desteği ve uzun süreli hafızayı tek çatı altında toplayan bir yapay zeka devrimine tanıklık edebiliriz. OpenAI cephesinden hala detaylı bir teknik döküm açıklanmasa da, GPT-5'in yapay zekaya dair beklentileri yeniden tanımlayacağı düşünülüyor.


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