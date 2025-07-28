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TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 10:36, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 10:41
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TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı

Yıllık enflasyon beklentileri, temmuz ayında piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hane halkı için yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı. Bu rapora göre, farklı grupların enflasyon beklentilerinde önemli değişiklikler gözlemlendi.

Enflasyon Beklentilerindeki Değişimler

  • Piyasa katılımcıları için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 1,2 puan azalarak yüzde 23,4'e geriledi.
  • Reel sektör için beklenti 0,8 puan düşerek yüzde 39'a indi.
  • Hane halkı için ise beklenti 1,5 puan artarak yüzde 54,5 oldu.

Hane Halkı Beklentilerinde Azalma

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, geçen aya göre 4,1 puan azalışla yüzde 26,6 olarak kayıtlara geçti.


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