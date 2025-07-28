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Sancaktepe'de dehşet! Anne ve baba evlatları tarafından öldürüldü

İstanbul'da gece yarısı yaşanan aile faciasında, B.C. isimli şahıs anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 10:41, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 10:52
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Sancaktepe'de dehşet! Anne ve baba evlatları tarafından öldürüldü

İstanbul'da yaşanan aile katliamı, Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde büyük üzüntüye yol açtı. Olay, 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. B.C. (28), gece saatlerinde annesi Emine C. (60) ve babası Ahmet C. (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, B.C. anne ve babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın Detayları

  • Ahmet C. olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Ağır yaralanan Emine C., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Ahmet C.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Katil Zanlısı Gözaltına Alındı

Olayın ardından kaçan B.C., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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