Sancaktepe'de dehşet! Anne ve baba evlatları tarafından öldürüldü

İstanbul'da yaşanan aile katliamı, Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde büyük üzüntüye yol açtı. Olay, 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. B.C. (28), gece saatlerinde annesi Emine C. (60) ve babası Ahmet C. (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, B.C. anne ve babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın Detayları

Ahmet C. olay yerinde hayatını kaybetti.

olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Emine C. , kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Ahmet C.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Katil Zanlısı Gözaltına Alındı

Olayın ardından kaçan B.C., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



