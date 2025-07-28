Bursa'da kamyon devrildi: 10 ton biber zeytinliğe saçıldı!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyon zeytinliğe devrildi. 10 ton biber etrafa saçılırken, sürücü yaralı olarak kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 10:45, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 10:46
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir kamyon zeytinlik alana devrildi.
Olayda, kamyon sürücüsü ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı ve 10 ton biber etrafa saçıldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu tür kazalar, hem trafik güvenliği hem de taşınan ürünler açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor.
Kaza Detayları
- Bayırköy'den Orhangazi istikametine giden Enis Akkılıç yönetimindeki biber yüklü kamyon, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
- Kamyon, yol kenarındaki zeytinlik alana devrildi ve yaklaşık 40 metre sürüklendi.
- Sürücü Enis Akkılıç, kamyonda sıkıştı ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
- Ekipler tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kamyondaki yaklaşık 10 ton biber ise zeytinlik alana dağıldı.